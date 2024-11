Lanazione.it - Maltempo, territorio fragile: "La cassa di espansione non fa il suo dovere"

"Tutela dele eventi climatici estremi". Con queste parole Legambiente Valdera vuole riaccendere i riflettori su alcune criticità che si sono manifestate in questi ultimi giorni in cui ha imperversato ilprovocando ingenti danni e disagi in Valdera e Valdicecina. "Occorre dare vie di fuga all'acqua, creando zone o casse difunzionanti ed efficaci, rinunciando per questo a cementificare una parte del suolo – scrive l'associazione – mantenendolo permeabile ed esondabile, e garantendo che, in caso di piena, ci siano delle valvole di sfogo, come da sempre avviene in natura. Talvolta, anche quando le casse di esondazione ci sono, risultano inutili perché localizzate a quote più alte dei terreni circostanti e perciò l'acqua dentro non ci va".