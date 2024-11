Maggio Musicale: rarità di Donizetti con Nicola Alaimo e l’Orchestra e il Coro diretti da Matteo Parmeggiani - Arie e sinfonie da Alahor in Granata, Parisina, Torquato Tasso, Rosmunda d'Inghilterra L'articolo Maggio Musicale: rarità di Donizetti con Nicola Alaimo e l’Orchestra e il Coro diretti da Matteo Parmeggiani proviene da Firenze Post. .com - Maggio Musicale: rarità di Donizetti con Nicola Alaimo e l’Orchestra e il Coro diretti da Matteo Parmeggiani Leggi tutto su .com (.com - venerdì 1 novembre 2024)- Arie e sinfonie da Alahor in Granata, Parisina, Torquato Tasso, Rosmunda d'Inghilterra L'articolodicone ildaproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: rarità dicon Nicola Alaimo e l’Orchestra e il Coro diretti da Matteo Parmeggiani; Lucca Comics & Games: Francesco Totti “gladiatore” per un giorno; Firenze - Auditorium delFiorentino: Recital di Jessica Pratt; Moto Gp: annullata la gara di Valencia. Bagnaia e il mondo delle due ruote raccoglieranno fondi per la città alluvionata; Rai5, i programmi musicali dal 29 settembre al 5 ottobre; Firenze - Teatro delFiorentino: Don Pasquale; Approfondisci 🔍

Maggio Musicale: rarità di Donizetti con Nicola Alaimo e l’Orchestra e il Coro diretti da Matteo Parmeggiani

(firenzepost.it)

La sinfonia d’apertura di Rosmonda d’Inghilterra, rappresentata per la prima volta nel febbraio del 1834 – anch’essa al Teatro della Pergola di Firenze – anticipa l’ultima parte del concerto, ossia ...

Maggio Fiorentino, concerto di canto Tutto Donizetti con il baritono Nicola Alaimo

(msn.com)

Firenze, 1 novembre 2024 – Il giorno dopo l’ultima recita del 2 novembre di Madama Butterfly che lo vede impegnato nella parte di Sharpless, domenica 3 novembre in Sala Mehta, alle ore 17 Nicola Alaim ...

Lirica: il capolavoro di Gaetano Donizetti da Venerdì 30 gennaio (ore 20.30) al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

(nove.firenze.it)

Firenze– Dopo il grande successo dell’Elisir d’amore, la Stagione 2008-2009 del Maggio Musicale Fiorentino prosegue con un altro capolavoro di GAETANO DONIZETTI, LUCIA DI LAMMERMOOR ...