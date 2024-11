Movieplayer.it - Longlegs: come strutturare la tensione senza mostrare l’orrore

(Movieplayer.it - venerdì 1 novembre 2024)- Diventato un fenomeno negli USA, l'horror di Osgood Perkins costruisce la suspense facendo leva sull'immaginazione dello spettatore e mantenendo nascosta l'agghiacciante 'maschera' di Nicolas Cage. Due minuti e mezzo e un paio di rapide battute: si consuma in questo breve spazio il prologo di, racchiuso fra un cartello che riporta alcuni versi di Get It On dei T. Rex e i suggestivi titoli di testa, scritte nere su sfondo rosso accompagnate dalle note di un altro brano della rockband inglese, Jewel. Nel mezzo, uno degli incipit più incisivi del recente cinema horror, nonché un'emblematica dichiarazione d'intenti rispetto ai migliori elementi di questo quarto lungometraggio di Osgood Perkins. I toni più sgranati della fotografia rimandano alla natura di analessi della scena, ambientata nell'inverno del 1974,