Secoloditalia.it - L’intervista. Buttaroni (Tecnè): “La sinistra è un campo distopico, i centristi promuovono l’agenda Meloni”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Secoloditalia.it: «In questo momento il centroè un “”». La fotografia è del presidente dell’istituto di ricerca, Carlo, a margine delle ultime lezioni in Liguria che hanno visto la vittoria della coalizione di centrodestra con Marco Bucci su Andrea Orlando. Qualche giorno fa, proprio a proposito delle regionali ligure, l’Istituto Cattaneo ha mostrato dei grafici che riconoscerebbero il notevole “apporto di voti dall’elettorato centrista verso il centrodestra”. In tutto questo è interessante chiedersi quali siano stati i problemi che hanno allontanato (per sempre?) gli elettori moderati eda ogni intesa col centro, analizzando la prevedibilità di questa scelta e le lacerazioni interne del “largo” che hanno decretato la sconfitta della coalizione progressista.lo ha analizzato così col Secolo d’Italia.