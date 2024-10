Romadailynews.it - Lazio, quanti gol! Ma il più bello è di Mazzitelli

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it: La differenza in campo si è vista sùbito. Il pallino del gioco è rimasto sempre nei piedi della. E, povero Como, nelle mani, o meglio: nel braccio di Dossena che, al 28’ ha consentito a Castellanos di trasformare in gol il rigore, non visto da Pairetto ma certificato dal Var. I romani non si sono contentati. E così, tre minuti dopo, Pedro ha trafitto Audero col pallone donatogli da Tavares (sempre lui, ancora lui). I comaschi dopo un po’ si sono ripresi dal k.o. e sono partiti all’arrembaggio della porta di Provedel ma con scarsi risultati. Fino al 53’ quandocon una rovesciata da posizione difficile ha realizzato il gol piùdella partita, dando un po’ di fiato alle speranze di rimonta. “Adesso bisogna tirarsi su le maniche (o meglio: arrotolarsi i calzettoni) per impedire ai locali di farci la bua” devono essersi detti i biancocelesti in maglia nera.