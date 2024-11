Sport.quotidiano.net - L’Atalanta monitora Daniel Maldini come rinforzo per la prossima estate

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Bergamo, 1 novembre 2024 –possibilenel mercato invernale o per la. Il neo azzurro, nipote di Cesare e figlio di Paolo, da qualche mese è entrato nel radar di tutti i top club, ma la Dea sembra essere già avanti a tutti, per gli storici buoni rapporti con il Monza e con Adriano Galliani, vedi l’affare Pessina due anni fa, e per gli ottimi rapporti tra i Percassi e Paolo, accostato anche al club bergamasco lo scorso anno per un ruolo dirigenziale. E poi c’è il fattore Gasperini: il giovane, dopo aver faticato nei prestiti con lo Spezia e l’Empoli, è esploso sotto la guida di Raffaele Palladino, un allievo gasperiniano. Ma alle dipendenze di Gasp potrebbe fare il definitivo salto di qualità,accaduto al coetaneo De Ketelaere, a Scamacca o ora a Retegui, giusto per citare gli esempi più recenti.