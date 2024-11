Landini | manovra decisa senza confronto

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 8.56 "E' la prima volta che un governo manda al parlamento una legge di Bilancio già fatta e poi incontra per le parti. Hanno già deciso tutto. Questa cosa non era mai successa. Quello che è sempre successo era che il governo discuteva con le parti sociali". Così il segretario Cgil,, su Rai Radio 1. Critico pure Bombardieri,segretario Uil "Politica industriale?Nellanon c'è nulla, unico intervento è il taglio dei 4,6 mld dei fondi per l'automotive, mentre nel settore ci sono ben 300 mila lavoratori in cassa integrazione".