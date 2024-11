Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: Salcedo non si ferma più, Esposito assente

Molti giocatori di proprietà dell'sono protagonisti dinei principali campionati europei. Nel turno infrasettimanale arriva un altro gol di Eddie, sempre più protagonista in Grecia. RIEPILOGO– Il turno infrasettimanale dei principali campionati europei vede ancora protagonisti diversi giocatori in prestito ma di proprietà. Su tutti Eddie. Che dopo la straordinaria prestazione di domenica contro il Paok, trova il secondo gol consecutivo nel 3-1 dell'OFI al Volos in Coppa di Grecia. Per l'attaccante italo-colombiano sono già 3 le reti con la nuova maglia. In Serie A buone notizie per Filip Stankovic, che vince la prima gara da titolare col Venezia dopo l'inizio di stagione in panchina. Ora il portiere figlio d'arte si prepara ad affrontare proprio l'domenica sera, nel prossimo turno di Serie A.