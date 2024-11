Ogni settimana che passa la coda è sempre maggiore”. A sfogarsi è un ristoratore castellano, Ogni giorno impegnato a far la spola per raggiungere il suo locale intorno alle 18, e Ogni giorno costretto a sobbarcarsi interminabili minuti di attesa bloccato al semaforo al centro della discordia. “La situazione non era questa uno o due anni fa, ormai da mesi invece arrivare in città da Bologna attraverso la via Emilia diventa impossibile più ci si avvicina a Castel San Pietro”. In particolare il chilometrico ‘tappo’ si forma all’altezza del semaforo che regola l’incrocio con via Scania, sempre appunto per chi arriva da ovest, mentre decisamente più snello è il passaggio in direzione opposta, per chi esce dunque da Castel San Pietro. Ilrestodelcarlino.it - Incubo traffico sulla via Emilia, la rabbia degli automobilisti: “Ogni giorno code interminabili” Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Castel San Pietro, 1 novembre 2024 – “Si sta fermi al semaforo anche mezz’ora, esettimana che passa la coda è sempre maggiore”. A sfogarsi è un ristoratore castellano,impegnato a far la spola per raggiungere il suo locale intorno alle 18, ecostretto a sobbarcarsiminuti di attesa bloccato al semaforo al centro della discordia. “La situazione non era questa uno o due anni fa, ormai da mesi invece arrivare in città da Bologna attraverso la viadiventa impossibile più ci si avvicina a Castel San Pietro”. In particolare il chilometrico ‘tappo’ si forma all’altezza del semaforo che regola l’incrocio con via Scania, sempre appunto per chi arriva da ovest, mentre decisamente più snello è il passaggio in direzione opposta, per chi esce dunque da Castel San Pietro.

