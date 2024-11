Lanazione.it - Il maxi sciopero dei bus. Niente fasce di garanzia. Rischio caos sulle strade

Spostamenti con i mezzi pubblici ad altovenerdì prossimo, 8 novembre a causa di unonazionale di 24 ore senza il rispetto delledi. In tutta la Toscana il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane, come spiega l'azienda in una nota, "potrebbe subire sensibili ritardi o cancellazioni di corse". Uno scenario che preoccupa e non poco per più di una ragione oltre ovviamente che per i disagi di chi quodianamente utilizza i mezzi pubblici per andare a lavoro o a scuola. In primis la situazione del traffico in città è già estremamente critica e il venerdì è da sempre un giorno difficile per la circolazione e in secondo luogo per la concomitanza con il Gt del turismo che prenderà il via, in città, giovedì 7.