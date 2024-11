Dilei.it - Harry, l’apparizione alla Nato che fa discutere

Leggi tutto su Dilei.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dilei.it: Il Principeè tora far parlare di sé con un’apparizione virtuale che ha diviso l’opinione pubblica. Questa volta, il duca di Sussex è intervenuto in videoconferenza a una riunione del Comitato Militare della, dove ha avuto modo didella missione della sua fondazione Invictus Games, dedicata ai veterani feriti e malati. Collegato dsua casa a Montecito, in California,ha parlato con un fervore che dimostra il profondo impegno nei confronti di questa causa, raccontando quanto l’iniziativa rappresenti forza, perseveranza e resilienza per i veterani. Tuttavia, non tutti hanno accolto con entusiasmo questa apparizione: i commenti, soprattutto sui social media, hanno spaziato dall’ammirazionecritica, rendendo questo intervento un momento di discussione accesa.