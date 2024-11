bronzo per Alessandro Salvati nella prova di Zona Tecnica del campionato Individuale Gold Junior e Senior di Ginnastica artistica disputata nel fine settimana a Padova. L’atleta della Raffaello Motto si è piazzato terzo nel concorso generale sui sei attrezzi (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra) nella categoria Junior 2, seguito a mezzo decimo di punto dal compagno di squadra Marco Castellano, che ha evidenziato una crescita significativa nelle ultime tre settimane di preparazione. I due ginnasti della Motto, entrambi classe 2009, si sono trovati quest’anno per la prima volta a confrontarsi con avversari più grandi di un anno, dunque più esperti, distinguendosi per una Ginnastica elegante ed efficace, apprezzata dal corpo giudicante. Lanazione.it - Ginnastica artistica. Salvati è bronzo ai Gold Junior. Castellano appena fuori podio Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Medaglia diper Alessandronella prova di Zona Tecnica del campionato Individualee Senior didisputata nel fine settimana a Padova. L’atleta della Raffaello Motto si è piazzato terzo nel concorso generale sui sei attrezzi (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra) nella categoria2, seguito a mezzo decimo di punto dal compagno di squadra Marco, che ha evidenziato una crescita significativa nelle ultime tre settimane di preparazione. I due ginnasti della Motto, entrambi classe 2009, si sono trovati quest’anno per la prima volta a confrontarsi con avversari più grandi di un anno, dunque più esperti, distinguendosi per unaelegante ed efficace, apprezzata dal corpo giudicante.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:regala un belall’Maschile della Motto;regala un belall'Maschile della Motto; Alessandroregala unall’maschile della Motto a Padova;a Parigi per Sofia Raffaeli, prima ginnasta italiana a salire sul podio individuale della ritmica; Parigi 2024 Live - Giorno 4: oro per l'Italia nella spada femminile!per Paltrinieri; Festa in piazza per Sofia Raffaeli; Approfondisci 🔍

Ginnastica artistica. Salvati è bronzo ai Gold Junior. Castellano appena fuori podio

(lanazione.it)

Alessandro Salvati conquista il bronzo nella Zona Tecnica a Padova. La Motto si distingue con Castellano e altri talenti. Prossimo obiettivo: i campionati italiani a Fermo.

Salvati regala un bel bronzo all’Artistica Maschile della Motto

(noitv.it)

Alessandro Salvati (Motto Viareggio) terzo nel concorso generale (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra) della categoria Junior 2, seguito a mezzo decimo di punto da ...

Alessandro Salvati regala un bronzo all’artistica maschile della Motto a Padova

(luccaindiretta.it)

La squadra della Motto adesso si concentrerà sui campionati italiani che si terranno a Fermo il 15 e 16 novembre ...

GINNASTICA ARTISTICA maschile. La “Motto“ conquista tre titoli toscani a Livorno con Salvati, Cervelli e Salvadorini

(lanazione.it)

La sezione artistica maschile della Raffaello Motto trionfa con 3 titoli toscani a Livorno. Alessandro Salvati si distingue nell'all-around Junior 2, mentre Cervelli e Salvadorini conquistano le speci ...