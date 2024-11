vigili del fuoco italiani, francesi e belgi, impegnati nello sviluppo di strumenti per la gestione delle emergenze. Dopo una prima esercitazione tenutasi lo scorso marzo, nei giorni scorsi i vigili del fuoco italiani, insieme ai colleghi francesi e agli esperti Nbcr-e (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico, Esplosivo) del Belgio, hanno preso parte a un nuovo test congiunto. Durante queste giornate, sono stati nuovamente messi alla prova gli strumenti in fase di sviluppo, volti a migliorare la cooperazione transfrontaliera e a rafforzare il coordinamento negli scenari di soccorso. In particolare, un’unità di valutazione ha esaminato le linee guida operative per Gestire emergenze in ambito nucleare, batteriologico, chimico, radiologico ed esplosivo. Lanazione.it - Gestire al meglio le emergenze, i vigili del fuoco fanno squadra: due giorni di maxi-esercitazioni Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Pisa, 1 novembre 2024 – Continua a Pisa l’attività di cooperazione e innovazione tra idelitaliani, francesi e belgi, impegnati nello sviluppo di strumenti per la gestione delle. Dopo una prima esercitazione tenutasi lo scorso marzo, neiscorsi idelitaliani, insieme ai colleghi francesi e agli esperti Nbcr-e (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico, Esplosivo) del Belgio, hanno preso parte a un nuovo test congiunto. Durante queste giornate, sono stati nuovamente messi alla prova gli strumenti in fase di sviluppo, volti a migliorare la cooperazione transfrontaliera e a rafforzare il coordinamento negli scenari di soccorso. In particolare, un’unità di valutazione ha esaminato le linee guida operative perin ambito nucleare, batteriologico, chimico, radiologico ed esplosivo.

Un nuovo test congiunto con i colleghi francesi e belgi per migliorare la cooperazione. Simulazioni per valutare le procedure e l’affiatamento in un contesto di un incidente radiologico ...

