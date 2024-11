Coppa Davis potrebbe ritornare su SuperTennis a partire dal 2025. È la grande novità, riportata dalla Gazzetta dello Sport, alla vigilia della fase finale in programma dal 19 novembre a Malaga. Sono infatti numerose le indiscrezioni secondo cui le trattative tra la Federazione Internazionale e SuperTennis sarebbe alle fasi calde: un periodo di dialogo L'articolo Gazzetta: la Coppa Davis potrebbe ritornare su SuperTennis a partire dal 2025 proviene da Sport in TV. Sportintv.eu - Gazzetta: la Coppa Davis potrebbe ritornare su SuperTennis a partire dal 2025 Leggi tutto su Sportintv.eu ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportintv.eu: Lasudal. È la grande novità, riportata dalladello Sport, alla vigilia della fase finale in programma dal 19 novembre a Malaga. Sono infatti numerose le indiscrezioni secondo cui le trattative tra la Federazione Internazionale esarebbe alle fasi calde: un periodo di dialogo L'articolo: lasudalproviene da Sport in TV.

Coppa Davis: Supertennis punta al ritorno nel 2025

(ubitennis.com)

Con l’avvicinarsi delle Finals di Coppa ... Davis, che si terranno a Malaga a partire dal 19 novembre, riemergono impetuosamente le voci sul possibile accordo tra Supertennis e ITF circa ...

