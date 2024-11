Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni puntate dal 2 all’8 novembre 2024: Kemal duro con Zeynep “sarebbe stato meglio che fossi morta tu”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Superguidatv.it: Nuovi colpi di scena ci attendono nelle nuove. La soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – promette di regalarci nuove vicende che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 2? Scopriamolo insieme. Trame settimanalisospetta diLa morte di Ozan lascerà pesanti interrogativi sia a sua sorella Nihan che a. Soydere dovrà fare i conti anche con un dubbio atroce, ovvero che sua sorellasia in qualche modo coinvolta nell’omicidio del ragazzo. Mentree Nihan si recheranno all’ospedale in cui Ozan èricoverato, per trovare eventuali testimoni oculari che possano far luce su ciò che è realmente accaduto la notte dell’omicidio,chiederà aiuto a Tarik per riuscire a distruggere le prove che Hakan avrà in mano.