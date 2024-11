Donnarumma | Camarda ragazzo eccezionale arriverà lontano

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- “A Parigi sto bene, ora sto molto bene anche per la nascita di mio figlio. Mi sento uno dei leader della squadra e sogno di vincere la Champions, quando sono arrivato al PSG c’era l’ossessione ma non deve pesarci tanto”. Così Gianluigiai microfoni di Sportmediaset. “Per quanto riguarda la Ligue 1 sarà difficile quest’anno perché conosco De Zerbi (allenatore del Marsiglia, ndr) ma anche noi abbiamo un grande allenatore come Luis Enrique“. Su, giovane talento del Milan che ha esordito a 15 anni: “Ho conosciuto Francesco quest’anno quando abbiamo giocato un’amichevole a Empoli, prima dell’Europeo. La prima impressione è che sia un, come persona l’ho visto molto umile, è veramente un bel. Spero che possa fare davvero bene, soprattutto al Milan può dare tanto.