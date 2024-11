Crollo della produzione di zucche in Toscana: le cause e le prospettive per Halloween 2023 (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista di Halloween, si registra una significativa diminuzione della produzione di zucche in Toscana, con un calo pari al 25% dovuto a eventi meteorologici sfavorevoli ed alluvioni. Questo dato, emerso dal monitoraggio della Coldiretti Toscana, mette in luce le difficoltà affrontate da un settore agricolo già provato. Con l’avvicinarsi della festa di Ognissanti, prevista per il 31 ottobre, il giro d’affari legato all’acquisto di zucche si attesta a circa 30 milioni di euro a livello nazionale, nonostante le difficoltà incontrate dai produttori locali. Le cause del Crollo della produzione La produzione di zucche in Toscana è stata fortemente influenzata da maltempo e calamità naturali, come alluvioni e eventi estremi, che hanno colpito aree agricole chiave, tra cui la Val di Cornia e la Versilia. Gaeta.it - Crollo della produzione di zucche in Toscana: le cause e le prospettive per Halloween 2023 Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista di, si registra una significativa diminuzionediin, con un calo pari al 25% dovuto a eventi meteorologici sfavorevoli ed alluvioni. Questo dato, emerso dal monitoraggioColdiretti, mette in luce le difficoltà affrontate da un settore agricolo già provato. Con l’avvicinarsifesta di Ognissanti, prevista per il 31 ottobre, il giro d’affari legato all’acquisto disi attesta a circa 30 milioni di euro a livello nazionale, nonostante le difficoltà incontrate dai produttori locali. LedelLadiinè stata fortemente influenzata da maltempo e calamità naturali, come alluvioni e eventi estremi, che hanno colpito aree agricole chiave, tra cui la Val di Cornia e la Versilia.

