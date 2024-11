denunciati, chi per possesso di arma da taglio chi per possesso di droga. Questo l’esito dei controlli a Reggio nell’ambito dell’operazione di polizia condotta a livello nazionale contro crimnalità e devianza giovanile in trenta province e che ha portato complessivamente a 37 arresti. Ogni territorio ha organizzato un servizio chiamato ’Alto impatto’ nei punti della città considerati più a rischio, a Reggio i controlli si sono quindi intensificati nel periodo compreso tra il 27 e il 29 ottobre. I tre finiti nei guai a Reggio sono tutti maggiorenni. Uno è stato denunciato perché trovato con un coltello, gli altri due perché trovati con la droga. Un’operazione incentrata tutta sulla devianza giovanile. Sequestrati circa 100 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina. Ilrestodelcarlino.it - Criminalità giovanile. Tre denunciati Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Tre, chi per possesso di arma da taglio chi per possesso di droga. Questo l’esito dei controlli a Reggio nell’ambito dell’operazione di polizia condotta a livello nazionale contro crimnalità e devianzain trenta province e che ha portato complessivamente a 37 arresti. Ogni territorio ha organizzato un servizio chiamato ’Alto impatto’ nei punti della città considerati più a rischio, a Reggio i controlli si sono quindi intensificati nel periodo compreso tra il 27 e il 29 ottobre. I tre finiti nei guai a Reggio sono tutti maggiorenni. Uno è stato denunciato perché trovato con un coltello, gli altri due perché trovati con la droga. Un’operazione incentrata tutta sulla devianza. Sequestrati circa 100 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina.

Criminalità giovanile, controllati 300 giovani

Operazione contro criminalità giovanile a Brescia: sanzioni per uso droghe e alcol ai minori. Sequestrate armi e stupefacenti, profili social violenti segnalati.

Contrasto alla criminalità giovanile in tutta Italia: tre denunce a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Oltre 8.600 persone controllate, 37 arresti e 51 denunce. E’ il bilancio di una vasta operazione volta al contrasto della criminalità giovanile, che ha coinvolto 800 operatori su tutto ...

Criminalità giovanile, la Polizia denuncia quattro ragazzi. Una minorenne rapinava coetanei con un coltellino

Anche a Bergamo, oltre che in molte altre città italiane, si è svolta l'operazione contro bullismo e devianza giovanile della Polizia ...

Operazione della polizia contro la criminalità giovanile, 37 arresti in 30 province

ROMA - Oltre 8600 persone controllate, 37 arresti e 51 denunce. E' il bilancio una vasta operazione di polizia giudiziaria, volta al contrasto della ...