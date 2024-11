Ilnapolista.it - Conte: «La partita va preparata, dire ai calciatori “noi siamo questi, abbiamo questi concetti” va bene ma…»

(Di venerdì 1 novembre 2024) In conferenza stampa, Antonio, allenatore del Napoli, ha voluto chiarire che le partite come quelle contro l’Atalanta vanno prima di tuttominuziosamente e poi giocate. Per, iI giocatori devono sapere cosa li aspetta in campo.: «Potrebbero sottovalutaci vista ladell’anno scorso» Con l’Atalanta c’è un’insidia mentale? «C’è l’insidia di una squadra forte che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo il Leverkusen. Si è qualificata per la Champions, è una squadra che oggi deve essere annoverata tra le squadre forti senza dubbio. Di questo va dato merito al club, a Gasperini che in tuttianni ha fatto un lavoro straordinario. Ho grande stima di lui che è stato anche il mio allenatore. Oggi l’Atalanta è una realtà. Non vinci l’Europa League se non sei forte.