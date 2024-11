Condò, noto opinionista di Sky Sport 24, ha condiviso le sue considerazioni proprio su Rafael Leao, numero 10 del Milan Pianetamilan.it - Condò sprona Leao: “Talento, ma non continuità. Ecco cosa deve farmi vedere” Leggi tutto su Pianetamilan.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Pianetamilan.it: Paolo, noto opinionista di Sky Sport 24, ha condiviso le sue considerazioni proprio su Rafael, numero 10 del Milan

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Costacurta durissimo con Leao: "Che talento ha? Tecnica e velocità, ma i gol?"

(tuttomercatoweb.com)

Noi parliamo sempre di talento, ma il talento va diviso in 5-6 criteri. Leao che talento ha? Come prepotenza fisica è tra i dieci migliori giocatori del momento. Come velocità anche. Tecnica in ...

Condò: “Leao? Fonseca lasciandolo in panchina ha fatto capire che…”

(informazione.it)

Le parole di Paolo Di Canio sulle scelte di Fonseca: "Secondo me se l’è giocata bene, attirando il gruppo sano dalla sua parte, i nuovi: invece che essere i vecchi ad aiutare… Leggi ...

Costacurta: "Leao che talento ha? Ok velocità e potenza, ma tiri, assist e leadeship? Fofana è...

(milannews.it)

Perché parliamo di Leao? Perché ci aspettiamo tanto. Thiago Motta non sta facendo la stessa cosa con Douglas Luiz? Poi che bisogna trattare tutti allo stesso modo è una favola. Noi parliamo sempre di ...

Condò SICURO: «Quello che ha FATTO Fonseca con Leao e Theo Hernandez ha FUNZIONATO, vi spiego». Le parole dopo Milan Venezia

(milannews24.com)

Condò dagli studi di Sky Sport ha parlato di Leao e Theo Hernandez dopo Milan Venezia. LE PAROLE – «Quello che ha fatto Fonseca con Leao e Theo Hernandez dal punto di vista sportivo ha funzionato. Li ...