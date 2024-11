Ilgiorno.it - Colosseo, un museo per i reperti archeologici

Il Comune di Milano ha stipulato un accordo di collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la realizzazione di un nuovodedicato alla città antica. Sorgerà negli edifici dismessi di via Conca del Naviglio, di proprietà dell'amministrazione, e ospiterà iprovenienti dall'Anfiteatro di Milano, oltre a servizi di accoglienza, sale destinate a mostre temporanee e attività didattiche e uno spazio conferenze. La delibera che dà il via alla sua realizzazionen è stata approvata oggi dalla Giunta di Palazzo Marino. L'intervento di recupero del complesso, compreso fra i civici 17 e 21, nasce da una proposta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per ampliare il PAN - Parco Amphitheatrum Naturae, l'area archeologica del "" di Milano.