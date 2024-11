Nerdpool.it - Carmine Di Giandomenico fa il suo ritorno in Batman: The Knight nel numero #15 di Batman & Robin

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il famoso disegnatore italianoDitorna a sorpresa nell’universo di: Thein#15, edito da DC Comics e in uscita tra due settimane. Conosciuto per il suo stile dinamico e intenso, Diapparirà su due pagine del, in una scena flashback che lega strettamente il nuovoalla serie: The, disegnata dallo stesso artista e scritta da Chip Zdarsky. Questa serie racconta l’addestramento di Bruce Wayne in tutto il mondo e l’incontro con Ghost Maker, un personaggio ora parte integrante della storia del Cavaliere Oscuro. Una sorpresa per i fan diL’apparizione diDiin#15, scritto da Phillip Kennedy Johnson e illustrato da Javier Fernandez, è stata tenuta segreta fino ad ora e non è inclusa nelle anticipazioni ufficiali.