Bianca Balti stupisce il web: il video virale con capelli rasati e messaggio di forza

Il mondo della moda e dei social è scosso da un video che mostra Bianca Balti con la testa completamente rasata. La supermodella di Lodi, nota per la sua carriera internazionale e per il suo impatto nel settore, ha condiviso su TikTok un momento significativo della sua lotta contro il cancro. Questo video, emotivo e potente, ha subito catturato l'attenzione degli utenti diventando virale. Balti, che ha recenti esperienze nel fronteggiare malattie gravi, si mostra fiera e resiliente, riportando alla memoria le sue precedenti battaglie contro il cancro e il suo indomito spirito.

La malattia e la reazione di Bianca

Bianca Balti ha comunicato pubblicamente la sua diagnosi di cancro alle ovaie al terzo stadio lo scorso settembre.

L'Unione Europea e il Turismo delle Radici: Un'opportunità Economica e Culturale da Sfruttare; Bianca Balti: tutte le volte che non ha avuto paura di raccontarsi; Pordenonelegge: il festival della libertà celebra 25 anni di cultura e incontri internazionali; Bianca Balti, cambio di vita per la figlia Matilde Lucidi a Los Angeles. La risposta della ragazzina stupisce il web; "Come è morta la Regina Elisabetta", scoperte le cause: "Lei aveva…"

Bianca Balti si rasa i capelli: il video sui social

Bianca Balti ha condiviso sui social un video che la ritrae con la testa completamente rasata, un cambio look necessario a causa della chemioterapia ...

Bianca Balti si mostra senza capelli. Il coraggio della top model dopo la chemioterapia

“Once a bad b**ch… always a bad b**ch” ha scritto su TikTok Bianca Balti. In Italiano, “str**za una volta… str**za per sempre”. Dove la parolaccia, però, indica una donna forte e senza paura, una ...

Bianca Balti si rasa i capelli dopo la chemio: la lotta contro il cancro ovarico al terzo stadio

Bianca Balti sta condividendo con i suoi follower il percorso di cure a cui si sta sottoponendo dopo aver scoperto di avere un cancro alle ovaie. In poche ore il video ha sfiorato già 300mila ...

Bianca Balti senza capelli sui social: "Me ne frego"

(Adnkronos) - Bianca Balti si mostra rasata a zero su TikTok e il video diventa virale. La supermodella di Lodi, che a settembre ha annunciato di avere scoperto di essere affetta da un cancro alle ova ...