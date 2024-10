Baroni Vola la Lazio che in classifica aggancia a quota 19 punti Atalanta e Fiorentina grazie al successo di questa sera sul campo del Como. Una vittoria nettissima quella dei biancocelesti che hanno superato la truppa di Fabregas con un perentorio 5-1 che non ha concesso diritto di replica. Baroni (LaPresse) – Calciomercato.itTra i grandi protagonisti il solito Taty Castellanos, tornato a macinare gol con un’ottima doppietta. Con l’argentino a segno anche Pedro, che continua a cavalcare il suo splendido momento, oltre a Patric e Tchaouna a completare il quadro. Calciomercato.it - Baroni e la battuta sulla classifica: poi la dedica speciale Leggi tutto su Calciomercato.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.it: La Lazio vince e convince in trasferta contro il Como. Vittoria netta che fa volare i biancocelesti: il commento di MarcoVola la Lazio che inaggancia a quota 19 punti Atalanta e Fiorentina grazie al successo di questa sera sul campo del Como. Una vittoria nettissima quella dei biancocelesti che hanno superato la truppa di Fabregas con un perentorio 5-1 che non ha concesso diritto di replica.(LaPresse) – Calciomercato.itTra i grandi protagonisti il solito Taty Castellanos, tornato a macinare gol con un’ottima doppietta. Con l’argentino a segno anche Pedro, che continua a cavalcare il suo splendido momento, oltre a Patric e Tchaouna a completare il quadro.

Lazio, Baroni e la battuta sulla classifica: "Non vedo bene..."

Marco Baroni, allenare della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro il Como: `Classifica? Non vedo bene senza occhiali, sai.

Baroni: "Grande prestazione, il lavoro sta generando un'identità forte"

"Credo che il lavoro settimanale, condito da sacrifici e giocatori di qualità, ci permette di lavorare bene e di trovare poi soluzioni interessanti. Dal primo giorno so le potenzialità della squadra, ...

Baroni: "Squadra ambiziosa, superato un test importante"

Il tecnico biancoceleste dopo il successo di Como: "Complimenti alla squadra che ha interpretato bene la partita" ...

La Lazio vola e batte il Como 5-1 al Sinigaglia

La Lazio rischia nel finale ma poi Castellanos segna, servito da Dia, la sua personalissima doppietta e chiude la contesa. Nel finale la prima rete di Tchaouna. Lazio che sale in classifica al quinto ...