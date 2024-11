sette bambine, tutte di origini straniere, tutte minorenni – la più piccola è nata nel 2008, la più grande nel 2004 –, sono state abusate da un uomo, all’epoca dei fatti 31enne, per quattro Anni consecutivi. È l’inchiesta portata avanti dalla procura di Firenze e arrivata ieri davanti al gip Gianluca Mancuso. Il dramma ha inizio nel 2014: sia le famiglie delle piccole, sia il presunto violentatore sono testimoni di Geova. E proprio in una delle ’Sale del Regno’ (una sorta di chiese del movimento religioso) sparse per il territorio fiorentino, i parenti delle vittime conoscono il giovane nato e cresciuto nell’hinterland fiorentino. Nonostante l’età, è un membro importante della comunità e frequenta con costanza gli incontri nel luogo di culto. Lanazione.it - “Anni di abusi su sette bambine”. Scandalo in comunità, sotto processo un adepto Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Firenze, 1 novembre 2024 – Un incubo a occhi aperti. Una storia difficile da raccontare e ancor più difficile da accettare., tutte di origini straniere, tutte minorenni – la più piccola è nata nel 2008, la più grande nel 2004 –, sono state abusate da un uomo, all’epoca dei fatti 31enne, per quattroconsecutivi. È l’inchiesta portata avanti dalla procura di Firenze e arrivata ieri davanti al gip Gianluca Mancuso. Il dramma ha inizio nel 2014: sia le famiglie delle piccole, sia il presunto violentatore sono testimoni di Geova. E proprio in una delle ’Sale del Regno’ (una sorta di chiese del movimento religioso) sparse per il territorio fiorentino, i parenti delle vittime conoscono il giovane nato e cresciuto nell’hinterland fiorentino. Nonostante l’età, è un membro importante dellae frequenta con costanza gli incontri nel luogo di culto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “disu”. Scandalo in comunità, sotto processo un adepto??;su una bimba di: in carcere padre di un’amichetta; Abuso sessuale su una bimba di 7: arrestato un cinquantenne;su una bambina, arrestato dalla Polizia; Due arresti per violenza sessuale nel Siracusano: vittime una bimba di 7e una 14enne; Trentino,su una bimba di 7. Arrestato un pastore di 83

Abusi sessuali sulla figlia del cugino: un treiese condannato a sette anni

(msn.com)

TREIA - Abusi sulla figlioletta del cugino, da quando la piccola aveva otto anni. La Cassazione ha confermato la condanna a sette anni nei confronti di ...

Nuove accuse a Puff Daddy: abusi sessuali su un bambino di 10 anni

(msn.com)

Puff Daddy è accusato di aver molestato anche un 17enne, concorrente del suo reality show musicale Making the Band, nel 2008.

Abusi sessuali sulla nipotina, imprenditore condannato a sette anni

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Puff Diddy, nuove accuse di violenza sessuale/ Denunciati abusi su un bambino di 10 anni aspirante rapper

(ilsussidiario.net)

Prosegue inarrestabile il fiume di denunce e accuse contro Puff Diddy, il rapper coinvolto in uno scandalo di abusi, compiuti sistematicamente ... e bannato dagli ambienti dello spettacolo per 7 anni.