Scafati continua a fare i conti con il degrado urbano e l'abbandono dei rifiuti, particolarmente diffusi nelle aree più esposte come la villa comunale. Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, è intervenuto criticando la gestione del problema da parte del sindaco. “Siamo Salernotoday.it - Allarme rifiuti e inciviltà a Scafati: Santocchio (Fratelli d’Italia) critica il sindaco e chiede interventi concreti Leggi tutto su Salernotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Salernotoday.it:continua a fare i conti con il degrado urbano e l'abbandono dei, particolarmente diffusi nelle aree più esposte come la villa comunale. Mario, coordinatore cittadino did'Italia, è intervenutondo la gestione del problema da parte del. “Siamo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inciviltà ea Scafati: Santocchio (FdI) critica il sindaco e propone soluzioni concrete; Cagliari, alla Marina è ancora emergenza: “L’inciviltà regna sovrana”; Bari, all'alba il tappeto dida piazza del Ferrarese al lungomare Sud. «Puliamo ogni mattina, ma quanta inciviltà»; Non solo, a Catania è anche emergenza maleducazione;in via Orazio: "Qui ogni giorno vengono a scaricare finestre, sedie e cartoni"; Catania, inciviltà e abbandono illegale dei: al via la campagna; Approfondisci 🔍

Discariche abusive, è allarme: "Aiutateci a fermare gli incivili"

(msn.com)

Lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti a Pioltello, la sindaca Ivonne Cosciotti chiede aiuto ai cittadini: "Filmate le targhe di chi scarica la “monnezza” e i palazzi installino telecamere che la po ...

Rifiuti abbandonati: intensificati i controlli, centinaia di multe. Il Comune: “Stop ad inciviltà”

(grossetonotizie.com)

Il Comune di Grosseto intensifica i controlli a Grosseto sui rifiuti abbandonati e commina centinaia di multe.

Inciviltà in città: i sacchi della spazzatura nei cestini gettacarte. Il Comune pensa a fototrappole e multe

(msn.com)

Ancora sacchetti dell’immondizia nei cestini gettacarte per strada. E la mano degli incivili che torna a colpire nel centro storico. «Un’abitudine vergognosa che va fermata con ...

Caos rifiuti a Napoli, allarme per i rischi igienico-sanitari

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...