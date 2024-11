Afghanistan, ora i Talebani vietano alle donne di pregare ad alta voce: “Non possono recitare il Corano” - Nell’Afghanistan dei ‘nuovi’ Talebani, che assomigliano invece molto a quelli Anni 90, le donne vengono gradualmente cancellate dalla quotidianità. Devono coprire il proprio corpo e i propri volti, devono sparire dalle strade, a meno che non siano accompagnate da un familiare, non possono più studiare e nemmeno far sentire le loro voce in pubblico. Adesso, stando alle ultime dichiarazioni del ministro per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, Khalid Hanafi, anche pregare ad alta voce o recitare il Corano sarà una pratica haram per le donne, ovvero vietata. Dopo le sue parole, nessuno del ministero si è preso la briga di spiegarle, confermarle o smentirle, anche se le affermazioni sono inequivocabili: “È proibito a una donna adulta recitare versetti del Corano o eseguire recitazioni di fronte a un’altra donna adulta. Ilfattoquotidiano.it - Afghanistan, ora i Talebani vietano alle donne di pregare ad alta voce: “Non possono recitare il Corano” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Nell’dei ‘nuovi’, che assomigliano invece molto a quelli Anni 90, levengono gradualmente cancellate dalla quotidianità. Devono coprire il proprio corpo e i propri volti, devono sparire dstrade, a meno che non siano accompagnate da un familiare, nonpiù studiare e nemmeno far sentire le loroin pubblico. Adesso, standoultime dichiarazioni del ministro per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, Khalid Hanafi, ancheadilsarà una pratica haram per le, ovvero vietata. Dopo le sue parole, nessuno del ministero si è preso la briga di spiegarle, confermarle o smentirle, anche se le affermazioni sono inequivocabili: “È proibito a una donna adultaversetti delo eseguire recitazioni di fronte a un’altra donna adulta.

