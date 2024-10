Sport.quotidiano.net - Zappacosta è il jolly della panchina: all’Atalanta una seconda giovinezza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo, 31 ottobre 2024 - Due gol in un mese. Davide, 32 anni compiuti a luglio, sta vivendo unacon l’Atalanta, continuando a fornire prestazione di alto livello e pure gol pesanti. In questo mese di ottobre è andato a segno in Champions contro lo Shakthar e ieri sera siglando il tombale 2-0 contro il Monza a due minuti dal termine. Entrando dalla. Low profile “Sono contento del gol, ma l’importante è che vinca la squadra, poi siamo contenti se chi entra dà una scossa. Siamo soddisfatti perché era una partita bloccata, una di quelle che in passato soffrivamo, per cui siamo contenti di essere riusciti a restare in partita e averla vinta. Noi cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco e le nostre linee di passaggio, ma quando trovi squadre così compatte dietro come il Celtic o il Monza non è mai facile trovare spazio”.