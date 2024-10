Oasport.it - WTA Jiujiang 2024, Martina Trevisan supera l’ungherese Bondar e accede ai quarti di finale

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)stacca il biglietto per ididel WTA di. La toscana hato in due setAnnacon il punteggio di 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Sicuramente un buondi stagione per la nativa di Firenze, dopo un anno decisamente complicato e che l’ha vista scivolare addirittura fuori dalle 100 del mondo (attualmente è numero 136). L’obiettivo diè quello di ottenere più punti possibili per cercare di entrare in tabellone agli Australian Open del prossimo anno senza passare dalle qualificazioni. Una partita che ha vistoottenere il 69% dei punti quando ha servito la prima ed un buon 62% con la seconda, nonostante tre doppi falli., invece, ha sofferto molto proprio con la seconda di servizio, vincendo solamente il 33% dei punti.