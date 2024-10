Venezia, l'acqua esce dall'asfalto: via Carraia allagata e chiusa al traffico. FOTO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Via Carraia (Venezia) è stata chiusa al traffico a causa della fuoriuscita di acqua dalle crepe lungo l'asfalto. L'episodio è avvenuto intorno alle 16 di oggi, giovedì 31 ottobre. Numerose le chiamate alla Municipale che è prontamente giunta sul posto per chiudere l'accesso e deviare il traffico Livornotoday.it - Venezia, l'acqua esce dall'asfalto: via Carraia allagata e chiusa al traffico. FOTO Leggi tutto 📰 Livornotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Via) è stataala causa della fuoriuscita die crepe lungo l'. L'episodio è avvenuto intorno alle 16 di oggi, giovedì 31 ottobre. Numerose le chiamate alla Municipale che è prontamente giunta sul posto per chiudere l'accesso e deviare il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l'dall': via Carraia allagata e chiusa al traffico. FOTO; Casetta Mattei, c’è un perdita d’che preoccupa i residenti: "Fuoriesce da un buco nell’";dall'auto per un malore, si accascia a terra e muore; Finestrella di Via Piella; Via Cruillas,dissestato e perdite dipotabile :: Segnalazione a Palermo;ghiacciato,di strada con il furgone e finisce nel fosso; Approfondisci 🔍

Acqua alta a Venezia, attivato il Mose: prevista marea a 110 centimetri

(ilgazzettino.it)

VENEZIA - È stata avviata stamane a Venezia la procedura di innalzamento delle barriere mobili del Mose. Il centro maree ha previsto una massima di 105-110 centimetri alle ore 11:15. Secondo le ...

Ordinanze vigenti

(comune.venezia.it)

25/10/2024 886 Regolamentazione della circolazione in via Riva di Corinto al Lido di Venezia, in occasione dei lavori di sostituzione di un dispersore per la protezione catodica 25/10/2024 885 ...

Lido di Venezia: ragazza in acqua salvata dalla Polizia di Stato

(lamilano.it)

Gli operatori della Volante Lagunare si sono diretti immediatamente al Lido di Venezia e lungo la riva sono riusciti a scorgere una ragazza in acqua in difficoltà, viste le condizioni meteo ...

Acqua Alta

(ilgazzettino.it)

Venezia, turisti sorpresi dall'acqua alta a piazza San Marco: in maglietta e bermuda, saltellano nelle pozzanghere a piedi nudi Video Stasera si alza il Mose Venezia. Acqua alta in agosto (ma ...