Unisciti al Como 1907 per Divertirti ad Halloween nel Cuore di Como! (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Festeggia Halloween con il Como 1907 giovedì 31 ottobre, dalle 15:00 alle 19:00, con attivitàgratuite per adulti e bambini. In collaborazione con più di 30 negozi del centro storico e con ilpatrocinio del Comune di Como, preparati per un pomeriggio indimenticabile di creatività e

Como 1907: un club che unisce calcio e cinema nell’affascinante scenografia del lago di Como

Il Como 1907, tornato in Serie A dopo oltre vent'anni, sta guadagnando notorietà internazionale grazie ai suoi proprietari miliardari e al legame con il mondo del cinema, promuovendo turismo e cultura ...

Rhuigi Villaseñor chief brand officer del Como 1907

Dopo aver presentato una linea co-branded con il club calcistico e avere acquisito una quota di minoranza, nel nuovo ruolo lo stilista ha grandi progetti, nel segno del lifestyle.

Una sneaker per dire chi sei: il Como 1907 è tra le grandi d’Europa

Il Como 1907 ha lanciato una nuova sneaker in edizione limitata con Adidas sulla scia dei top club europei come Real Madrid e Manchester United ...

Serie A, Como 1907: sabato nell'anticipo c'è il Parma al "Sinigaglia". Le parole di Cesc Fabregas in conferenza stampa

Dopo la sosta per le nazionali il Como 1907 torna a prepararsi in vista della ripresa della Serie A. I lariani dopo l'ottima sfida disputata a Napoli, in cui però è arrivata una sconfitta, sabato pome ...