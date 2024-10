Una striscia positiva che fa ben sperare. Lo Spezia continua a regalare soddisfazioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) LA Spezia Quanto è distante il 27 aprile? Sedici partite di campionato senza perdere (l’ultima, quel giorno, contro il Parma). Una vita, se si considera la crescita continua dello Spezia. Una squadra che è tornata da Brescia dopo aver compreso ancor di più, che il suo percorso non è certo quello della bassa classifica. Ma davvero, però, ci sono ‘grandi’ analisti che si preoccupano perché gli aquilotti non vincono abbastanza? Prima di parlare di crisi di vittorie e di risultati, con un curriculum di tutto rispetto come quello palesato negli ultimi sei mesi, è bene che ragionino meglio. Due pareggi non devono preoccupare, anche se si sommano ad altri quattro e a ‘soli’ (in proporzione) cinque successi. Così come subire gol soltanto su una magistrale punizione. Non chiamiamolo errore, ma episodio, ed evitiamo di puntare il dito contro l’arbitro. Lanazione.it - Una striscia positiva che fa ben sperare. Lo Spezia continua a regalare soddisfazioni Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) LAQuanto è distante il 27 aprile? Sedici partite di campionato senza perdere (l’ultima, quel giorno, contro il Parma). Una vita, se si considera la crescitadello. Una squadra che è tornata da Brescia dopo aver compreso ancor di più, che il suo percorso non è certo quello della bassa classifica. Ma davvero, però, ci sono ‘grandi’ analisti che si preoccupano perché gli aquilotti non vincono abbastanza? Prima di parlare di crisi di vittorie e di risultati, con un curriculum di tutto rispetto come quello palesato negli ultimi sei mesi, è bene che ragionino meglio. Due pareggi non devono preoccupare, anche se si sommano ad altri quattro e a ‘soli’ (in proporzione) cinque successi. Così come subire gol soltanto su una magistrale punizione. Non chiamiamolo errore, ma episodio, ed evitiamo di puntare il dito contro l’arbitro.

Bianca Berlinguer replica a Striscia la Notizia e si scusa in diretta con la redazione: «Fa un lavoro prezioso, a Mediaset mi trovo bene»

Dopo il fuorionda di Striscia ... mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un'azienda come questa, in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene».

Dionisi (tecnico Palermo): «Non ho dubbi sulla Sampdoria»

Non si costruisce Roma in un giorno. Non si determina un campionato in sette partite, ma una striscia positiva fa ben sperare. Non ho dubbi sul campionato che faranno Sampdoria o Cremonese, a ...

LBA - Un'ottima Brescia interrompe la striscia positiva di Reggio: 20 punti a testa per Bilan e Ivanovic

Ndour 1/2 dalla lunetta sul fallo di Grant, Uglietti segna il long-2 e Burnell risponde subito ben imbeccato da Dowe ... la palla persa di Brescia ed il viaggio in lunetta di Grant, che fa 1/2.

Dionisi (all. Palermo): “La vittoria al Barbera non diventi un assillo, granata temibili”

Non si costruisce Roma in un giorno. Non si determina un campionato in sette partite ma una striscia positiva fa ben sperare” ...