Una start up challenge a Napoli per la crescita campana

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Mecenati e aspiranti imprenditori insieme in una giornata dedicata alle-up in cerca di giovani campani. Da un’idea dell’associazione 081 Stand for Naples con il supporto di Ipe Business School parte la seconda edizione di «081 – Naples Calls for Ideas»,upche punta su nuove realtà e idee imprenditoriali innovative volte allo sviluppo del territorio campano. «Mecenati e talenti si incontrano il 9 novembre dalle ore 10 alle 14 in una giornata dedicata alle-up in cerca di giovani imprenditori campani presso la sede dell’IPE Business School – si legge in una nota – Trenta giovani under 35 divisi in 8 Il team si sfiderà davanti a una giuria di esperti. Il team dovrà presentare le proprie idee imprenditoriali finalizzate a migliorare il territorio campano incentrate su due temi chiave: digitalizzazione e sostenibilità”.