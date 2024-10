Feedpress.me - Un Munch da urlo, e senza «L’urlo». La grande retrospettiva a Milano

Leggi tutto 📰 Feedpress.me

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’opera più celebre, «L’», non c’è (anche se è presente una versione litografica, comunque emozionante): non si vede, ma si sente, perché quel «grido interiore» che dà il titolo alla mostra è forte, lo si ascolta mentre ci si muove da una sala all’altra, non sono più soltanto gli occhi che vedono in un percorso espositivo che sembra realizzare quella sinestesia dei sensi, che