"Un inferno di banconote dal maxi condono" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Un inferno di banconote". Così hanno descritto in diversi istituti bancari argentini lo straordinario afflusso di dollari prodotto negli ultimi due mesi dal maxi condono decretato dal governo di Javier Milei.Secondo stime del governo, grazie al patto fiscale in soli due mesi sono rientrati Today.it - "Un inferno di banconote dal maxi condono" Leggi tutto 📰 Today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Undi". Così hanno descritto in diversi istituti bancari argentini lo straordinario afflusso di dollari prodotto negli ultimi due mesi daldecretato dal governo di Javier Milei.Secondo stime del governo, grazie al patto fiscale in soli due mesi sono rientrati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in Argentina, incassati 18 miliardi di dollari cash; Approfondisci 🔍

Maxi-condono in Argentina, incassati 18 miliardi di dollari cash

(ansa.it)

"Un inferno di banconote". Così hanno descritto in diversi istituti bancari argentini lo straordinario afflusso di dollari prodotto negli ultimi due mesi dal maxi condono decretato dal governo di Javi ...

Maxi condono per 6 anni, arriva lo stop del Tesoro

(msn.com)

La parola più usata è «condono tombale», solo dissimulato in uno studiato millefoglie normativo. In queste ore il dibattito al Tesoro è piuttosto acceso. Dipartimento delle Finanze e Agenzia ...

Condono debiti condominiali

(laleggepertutti.it)

Dunque, tutti i condòmini devono pagare gli oneri, in proporzione ai millesimi posseduti. In questo contesto si pone il tema del condono dei debiti condominiali. Vediamo cosa stabilisce la legge. I ...

Condono fiscale nel CPB. A chi conviene?

(investireoggi.it)

In fase di conversione in legge del DL Omnibus (DL n°113/2024), il Governo ha introdotto una sorta di condono fiscale per chi entro il prossimo 31 ottobre aderisce alla proposta di concordato ...