Tredicenne morta dopo la caduta dal settimo piano, l’ex fidanzato 15enne resta in carcere (Di giovedì 31 ottobre 2024) resta in carcere il 15enne accusato di aver gettato nel vuoto l'ex fidanzatina di 13 anni a Piacenza. Il giovane, la cui udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, è accusato di omicidio volontario. Fanpage.it - Tredicenne morta dopo la caduta dal settimo piano, l’ex fidanzato 15enne resta in carcere Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)inilaccusato di aver gettato nel vuoto l'ex fidanzatina di 13 anni a Piacenza. Il giovane, la cui udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, è accusato di omicidio volontario.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Piacenza, 13ennedal tetto di un palazzo: indagato il fidanzato; Piacenza, 13ennedal tetto: indagato il fidanzato di 15 anni;ladal settimo piano, l’ex fidanzato 15enne resta in carcere; Piacenza,ladal tetto: l'ex fidanzato di 15 anni indagato per omicidio. La sorella della ragazza: «Non si è suicidata, è stato lui»; 13ennea Piacenza, la mamma non crede al suicidio: "Parlò del fidanzato ai servizi sociali"; Piacenza, il fidanzatino della 13enneesserdall'ottavo piano non parla con nessuno. La famiglia: «È sotto choc; Approfondisci 🔍

Tredicenne morta dopo la caduta dal settimo piano, l’ex fidanzato 15enne resta in carcere

(fanpage.it)

Resta in carcere il 15enne accusato di aver gettato nel vuoto l’ex fidanzatina di 13 anni a Piacenza. Il giovane, la cui udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, ...

Tredicenne precipitata a Piacenza, la madre: “Mi dissero che era morta, ho risposto: ‘Allora ci è riuscito'”

(msn.com)

La mamma della 13enne deceduta dopo una caduta dal settimo piano a Piacenza ha raccontato i rapporti tesi con l'ex fidanzato e l'ultimo saluto alla figlia ...

Tredicenne morta a Piacenza, testimone incastra il fidanzato: “L’ha buttata giù”. Il Comune: “Mai segnalate violenze su Aurora”

(ilrestodelcarlino.it)

Secondo la procura, la ragazzina avrebbe cercato di difendersi, ma il quindicenne l’avrebbe colpita per farla cadere. Un’amica ha consegnato foto in cui lui la insulta e la maltratta alla fermata del ...

Tredicenne morta dopo caduta dal balcone, indagato per omicidio il fidanzato di 15 anni

(unionesarda.it)

Una notte in caserma, poi il rilascio e nel pomeriggio la svolta: indagine per omicidio volontario e avviso di garanzia ...