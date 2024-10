Tre date in Sicilia per “PFM canta De Andrè” (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi tornerà in tour nei teatri da novembre con “PFM canta De Andrè”, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grande cantautore genovese. In questo tour invernale la formazione sul palco vedrà un cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano.Formazione del tour invernale: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino). Sul palco ci saranno anche tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini (tastiera e voce) leader dei Barock Project. Unlimitednews.it - Tre date in Sicilia per “PFM canta De Andrè” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi tornerà in tour nei teatri da novembre con “PFMDe”, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grandeutore genovese. In questo tour invernale la formazione sul palco vedrà un cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano.Formazione del tour invernale: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino). Sul palco ci saranno anche tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini (tastiera e voce) leader dei Barock Project.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inper “canta De Andrè”; Gibellina Capitale italiana Arte contemporanea 2026. Schifani: “Riconoscimento per tutta la”; Latorna in: concerto imperdibile a Mezzoiuso il 7 settembre; Quest'estate sono tutti in: i concertoni (da non perdere) nel 2024, i nomi e le; Pinsa Fest,e Jerry Calà live, Lungomare Fest: cosa fare a Catania nel weekend; "Ciavuri e sapuri fest", degustazioni di vino e mango ed eventi per la Santuzza: cosa fare nel weekend; Approfondisci 🔍

Tre date in Sicilia per “PFM canta De Andrè”

(msn.com)

ROMA (ITALPRESS) - Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi tornerà in tour nei teatr ...

In Sicilia per la PFM Premiata Forneria Marconi! Il tour “PFM canta De André” a Palermo, a Catania e Marsala

(lavocedellisola.it)

TRE DATE IN SICILIA 29 novembre al Teatro Golden di Palermo, 30 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, 22 dicembre al Teatro Impero di Marsala Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour ...

Il tour “PFM canta De André” conquista la Sicilia con 3 imperdibili tappe

(mondopalermo.it)

Disclaimer - Il post dal titolo: «Il tour “PFM canta De André” conquista la Sicilia con 3 imperdibili tappe è apparso 4 settimane fa sul quotidiano online siciliafan.it».

Tre date in Sardegna per 'PFM canta De André Anniversary'

(msn.com)

A 45 anni dal famoso tour "Fabrizio De André e PFM in concerto" che ha segnato l'inizio di una delle più felici collaborazioni artistiche, prosegue in tutta Italia e con tre date nell' Isola ...