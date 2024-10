Tevere, la barriera acchiappa plastica va prorogata: si rischia l'invasione di rifiuti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Delle due barriere acchiappa rifiuti che erano state sistemate a Roma ne è rimasta solo una. Si trova alla foce del Tevere e la sua permanenza sta creando apprensione. Perché gli effetti benefici che la sua installazione ha sul mare sono fuori discussione.Il fiume non è una discarica“Il Romatoday.it - Tevere, la barriera acchiappa plastica va prorogata: si rischia l'invasione di rifiuti Leggi tutto 📰 Romatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Delle due barriereche erano state sistemate a Roma ne è rimasta solo una. Si trova alla foce dele la sua permanenza sta creando apprensione. Perché gli effetti benefici che la sua installazione ha sul mare sono fuori discussione.Il fiume non è una discarica“Il

“Il Tevere – si legge nel documento - tra ... in acqua, delle cosiddette “barriere acchiappa rifiuti”. I rifiuti intercettati dalle barriere “Le barriere - ha rilevato il ricercatore ...

i piccoli partecipanti hanno raccolto e catalogato i tanti piccoli frammenti di plastica che, trasportati dal fiume Tevere, si arenano sulle nostre spiagge.

da plastica e spazzatura. All’iniziativa, organizzata nell’ambito del «Tevere Day», ha preso parte anche il sindaco, Roberto Gualtieri, che in tenuta sportiva (maglietta e pantaloni scuri ...

Sotto gli occhi attenti dei biologi e del personale della Guardia Costiera di Roma Fiumicino, i piccoli partecipanti hanno raccolto e catalogato i tanti piccoli frammenti di plastica che, trasportati ...