Termini Imerese: Blutec passa al Gruppo Pelligra, Urso: “Un giorno importante per la Sicilia” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministro Adolfo Urso: “Un giorno importante per la Sicilia. Impegni mantenuti” E’ stato formalizzato il trasferimento di Blutec al Gruppo Pelligra Italia. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il post del ministro Urso “Un giorno importante per la Sicilia e un segnale significativo per la politica industriale del Paese – ha scritto il ministro – È stato formalizzato il trasferimento di Blutec al Gruppo Pelligra. Termini Imerese può tornare ad essere un polo produttivo grazie a un investimento estero, con una soluzione per tutti i lavoratori, da tredici anni in cassa integrazione. Nessuno è rimasto indietro. Impegni mantenuti” L'articolo Termini Imerese: Blutec passa al Gruppo Pelligra, Urso: “Un giorno importante per la Sicilia” proviene da Dayitalianews. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministro Adolfo: “Unper la. Impegni mantenuti” E’ stato formalizzato il trasferimento dialItalia. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. Il post del ministro“Unper lae un segnale significativo per la politica industriale del Paese – ha scritto il ministro – È stato formalizzato il trasferimento dialpuò tornare ad essere un polo produttivo grazie a un investimento estero, con una soluzione per tutti i lavoratori, da tredici anni in cassa integrazione. Nessuno è rimasto indietro. Impegni mantenuti” L'articoloal: “Unper la” proviene da Dayitalianews.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Laal gruppo Pelligra, l’annuncio di Urso: «Trasferimento formalizzato»; Ex, parte la riqualificazione maè un deserto; Firmato accordo quadro ex; Exdi, verso la pensione 183 lavoratori;, bando ex. Schifani: «Giornata importante, Regione al fianco dei lavoratori;, accordo per la tutela dei 540 dipendenti dello stabilimento ex Fiat e

Blutec Termini Imerese è del gruppo Pelligra, formalizzata la cessione

(mondopalermo.it)

]]> La Blutec di Termini Imerese da oggi appartiene al gruppo Pelligra. È stato formalizzato lì’accordo di cessione completando una procedura di acquisto iniziata con l’assegnazione provvisora della g ...

La Blutec passa al gruppo Pelligra, l’annuncio di Urso: «Trasferimento formalizzato»

(lasicilia.it)

Il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy: «Giorno importante per la Sicilia» ...

Termini Imerese: formalizzato il passaggio di Blutec al gruppo Pelligra

(esperonews.it)

«Un giorno importante per la Sicilia e un segnale significativo per la politica industriale del Paese. È stato formalizzato il trasferimento di Blutec al gruppo Pelligra. Termini Imerese può tornare a ...

Termini Imerese: formalizzato il passaggio di Blutec a Pelligra

(ansa.it)

E' stato formalizzato il trasferimento di Blutec al gruppo Pelligra Italia. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (ANSA) ...