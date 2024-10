Spagna in ginocchio: il bilancio è di 95 vittime (Di giovedì 31 ottobre 2024) Decine di morti in Spagna per le improvvise alluvioni che hanno travolto la provincia di Valencia, decine sono i dispersi, le ricerche sono rese difficili dalle condizioni meteo che stanno anche ostacolando il recupero dei cadaveri. I fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazioni ai piani bassi. I media locali, in Spagna in ginocchio: il bilancio è di 95 vittime L'Identità. Lidentita.it - Spagna in ginocchio: il bilancio è di 95 vittime Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Decine di morti inper le improvvise alluvioni che hanno travolto la provincia di Valencia, decine sono i dispersi, le ricerche sono rese difficili dalle condizioni meteo che stanno anche ostacolando il recupero dei cadaveri. I fiumi d’acqua hanno inondato le strade, abbattendo muri e devastando abitazioni ai piani bassi. I media locali, inin: ilè di 95L'Identità.

Si tratta di un bilancio non definitivo, numerose le persone che mancano all'appello. In 8 ore la pioggia di un anno. Il governo proclama l'emergenza nazionale, indetti tre giorni di lutto.

E' di 95 morti (di cui 92 a Valencia ... e il rispetto delle "misure di sicurezza", ha concluso. Secondo un primo bilancio fornito dall'Agenzia Meteorologica statale spagnola, in sole 8 ore sono stati

