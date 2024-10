Sguardi dall’alto sul capolavoro di Pablo Picasso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna “Sguardi dalla Torre”, l’iniziativa di PwC Italia dedicata all’arte e alla cultura. Grazie all’avvio di un percorso di collaborazione con la Pinacoteca di Brera,la Torre PwC - Piazza tre Torri, City Life, - apre di nuovo le porte al pubblico ospitando all’ultimo piano un’opera di Pablo Picasso, “La loge (Le balcon)”. La partecipazione a “Sguardi dalla Torre – Picasso” permetterà ai visitatori di immergersi nell’arte abbinando una vista dall’altezza di 130 metri sulla città di Milano, all’interno dell’opera d’arte architettonica disegnata dall’architetto Daniel Libeskind. Un’iniziativa gratuita previa prenotazione al link pwc.com/it/Picasso. Accedendo alla piattaforma dedicata, sarà possibile selezionare giorno e fascia oraria nei due weekend del 9-10 novembre e 16-17 novembre dalle 9.30 alle 19.30. Ilgiorno.it - Sguardi dall’alto sul capolavoro di Pablo Picasso Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna “dalla Torre”, l’iniziativa di PwC Italia dedicata all’arte e alla cultura. Grazie all’avvio di un percorso di collaborazione con la Pinacoteca di Brera,la Torre PwC - Piazza tre Torri, City Life, - apre di nuovo le porte al pubblico ospitando all’ultimo piano un’opera di, “La loge (Le balcon)”. La partecipazione a “dalla Torre –” permetterà ai visitatori di immergersi nell’arte abbinando una vista dall’altezza di 130 metri sulla città di Milano, all’interno dell’opera d’arte architettonica disegnata dall’architetto Daniel Libeskind. Un’iniziativa gratuita previa prenotazione al link pwc.com/it/. Accedendo alla piattaforma dedicata, sarà possibile selezionare giorno e fascia oraria nei due weekend del 9-10 novembre e 16-17 novembre dalle 9.30 alle 19.30.

