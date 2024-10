SERIE C/ Crotone-Benevento, segui la diretta testuale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCrotone (14) e Benevento (25) si affrontano all’Ezio Scida nel dodicesimo turno di campionato. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo molto positivo. I sanniti vanno alla ricerca del secondo blitz di fila dopo quello sul campo del Sorrento per consolidare l’attuale primato e tenere a debita distanza le inseguitrici. Nella scorsa stagione la sfida in terra calabrese terminò sullo 0-0. Formazioni ufficiali (live ore 20:45) Crotone (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez. A disp.: Martino, Sala, Stronati, Vitale, Kolaj, Armini, Cantisani, Rojas, Barberis, Groppelli, Spina, Aprea, Rispoli, Kostadinov, Chiarella. All.: Longo Benevento (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Simonetti; Manconi. A disp. Anteprima24.it - SERIE C/ Crotone-Benevento, segui la diretta testuale Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto(14) e(25) si affrontano all’Ezio Scida nel dodicesimo turno di campionato. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo molto positivo. I sanniti vanno alla ricerca del secondo blitz di fila dopo quello sul campo del Sorrento per consolidare l’attuale primato e tenere a debita distanza le intrici. Nella scorsa stagione la sfida in terra calabrese terminò sullo 0-0. Formazioni ufficiali (live ore 20:45)(4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez. A disp.: Martino, Sala, Stronati, Vitale, Kolaj, Armini, Cantisani, Rojas, Barberis, Groppelli, Spina, Aprea, Rispoli, Kostadinov, Chiarella. All.: Longo(4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Simonetti; Manconi. A disp.

