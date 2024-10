Ilfattoquotidiano.it - Sempre più giovani nelle carceri per adulti: col decreto Caivano un detenuto su otto ha meno di 25 anni. I reparti separati? Non esistono

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Poco più di un anno fa, il 30 giugno 2023, i minori di 25reclusiperitaliane erano 3.274. Oggi sono 5.067, quasi 1.800 in più: unsuappartiene a questa fascia d’età. Il dato, inedito e aggiornato al 2bre, è contenuto nella risposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio a un’interrogazione parlamentare di Devis Dori, avvocato e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che lo definisce “una vera abnormità“. L’incredibile impennata, nell’ordine del 35% in appena 15 mesi, è il frutto della politica repressiva del governo e in particolare del, che ha facilitato il trasferimento deidagli istituti minorili a quelli ordinari.