Scende la quota di chi risparmia, ci riesce solo una famiglia su due (Di giovedì 31 ottobre 2024) Italiani popolo di risparmiatori. Da sempre, ma ultimamente un po’ meno. Probabilmente non tanto a causa di un cambiamento di atteggiamento, quanto più che altro per la difficoltà a mettere soldi da parte. Quel che emerge dall’analisi di Acri e Ipsos dal titolo “Gli italiani e il risparmio: 1924-2024: cento anni di cultura del risparmio”, presentata in occasione della giornata del risparmio di oggi, è che il 46% delle famiglie italiane riesce a risparmiare. Quasi una su due. In realtà il dato è però in calo rispetto al 2023, quando questa percentuale si attestava al 48%. Di positivo c’è che, mediamente, chi risparmia riesce a farlo con meno ansie e preoccupazioni del passato, magari anche grazie a un calo dell’inflazione. Inoltre gli italiani investono, nel 2024, meno che in passato. Il 34% dichiara di investire una parte dei risparmi, contro una quota del 36% dell’anno precedente. Lanotiziagiornale.it - Scende la quota di chi risparmia, ci riesce solo una famiglia su due Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Italiani popolo ditori. Da sempre, ma ultimamente un po’ meno. Probabilmente non tanto a causa di un cambiamento di atteggiamento, quanto più che altro per la difficoltà a mettere soldi da parte. Quel che emerge dall’analisi di Acri e Ipsos dal titolo “Gli italiani e il risparmio: 1924-2024: cento anni di cultura del risparmio”, presentata in occasione della giornata del risparmio di oggi, è che il 46% delle famiglie italianere. Quasi una su due. In realtà il dato è però in calo rispetto al 2023, quando questa percentuale si attestava al 48%. Di positivo c’è che, mediamente, chia farlo con meno ansie e preoccupazioni del passato, magari anche grazie a un calo dell’inflazione. Inoltre gli italiani investono, nel 2024, meno che in passato. Il 34% dichiara di investire una parte dei risparmi, contro unadel 36% dell’anno precedente.

