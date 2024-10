Sardegna | con l’auto nella scarpata morti quattro giovani di Fonni

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024)con a bordo i– per motivi che dovranno essere accertati – si sarebbe ribaltata più volte sbalzando fuori dall’abitacolo le vittime. Una tragica fatalità è costata la vita assimi, tutti di, chenottata di ieri – poco prima di mezzanotte – sono stati sbalzati dalsu cui viaggiavano, sulla strada provinciale 69, poco fuori dal paese di. Le vittime, tuttessime, sono Michele Soddu, 22 anni, Lorenzo Figus 17, Marco Innocenti, 18 anni e Michele Coinu che di anni ne aveva 21. I– secondo una prima ricostruzione – viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, quandoè uscita di strada all’altezza di una curva, per poi ribaltarsi più volte e finire in una. Un volo di diversi metri che ha sbalzato fuori dalle vittime che – con ogni probabilità – sono morte sul corpo.