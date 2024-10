Quando la moda cede alla magia: le superstizioni degli stilisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è vero, ma ci credo. Superstizione o no, è capitato a tutti di pensarlo, sbirciando l’oroscopo o indossando un portafortuna prima di un esame. Non siamo i soli: anche i grandi stilisti avevano le loro piccole ossessioni. Coco Chanel era una patita di numerologia, Christian Dior consultava le cartomanti e Victoria Beckham non si separa mai dai suoi cristalli. Ma basta guardarsi intorno per capire che non sono stravaganze da geni creativi, anzi: la spiritualità new age è un fenomeno tremendamente attuale (e molto chic) che va dal revival dell’astrologia fino alle letture di tarocchi su TikTok. La superstizione di Christian Dior Un pizzico di superstizione fa parte della vita, e la moda lo sa bene. Amica.it - Quando la moda cede alla magia: le superstizioni degli stilisti Leggi tutto 📰 Amica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è vero, ma ci credo. Superstizione o no, è capitato a tutti di pensarlo, sbirciando l’oroscopo o indossando un portafortuna prima di un esame. Non siamo i soli: anche i grandiavevano le loro piccole ossessioni. Coco Chanel era una patita di numerologia, Christian Dior consultava le cartomanti e Victoria Beckham non si separa mai dai suoi cristalli. Ma basta guardarsi intorno per capire che non sono stravaganze da geni creativi, anzi: la spiritualità new age è un fenomeno tremendamente attuale (e molto chic) che va dal revival dell’astrologia fino alle letture di tarocchi su TikTok. La superstizione di Christian Dior Un pizzico di superstizione fa parte della vita, e lalo sa bene.

Quando la moda cede alla magia: le superstizioni degli stilisti

(amica.it)

La superstizione e la moda vanno a braccetto: dai rituali portafortuna degli stilisti al trend dell'oroscopo e dei cristalli.

