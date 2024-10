Pordenone, precipita con il parapendio: ferito 50enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) La stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all’elisoccorso regionale tra le 14 e le 15.30 circa per soccorrere un parapendista caduto da un’altezza di circa venti metri. L’uomo, un austriaco sulla cinquantina è stato visto precipitare nei pressi della cima del Monte Valinis a seguito della chiusura improvvisa della vela. Nell’impatto al suolo ha riportato vari traumi e una frattura ad un arto superiore. Data la posizione in prossimità della cima la missione di soccorso è stata portata a compimento dall’equipe dell‘elisoccorso regionale, composta da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. L’equipaggio è stato sbarcato con i pattini a terra in un’area prativa e si è portato a piedi dal ferito, che è stato stabilizzato e poi imbarellato. Le manovre di recupero sono state effettuate con due verricellate. Lapresse.it - Pordenone, precipita con il parapendio: ferito 50enne Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all’elisoccorso regionale tra le 14 e le 15.30 circa per soccorrere un parapendista caduto da un’altezza di circa venti metri. L’uomo, un austriaco sulla cinquantina è stato vistore nei pressi della cima del Monte Valinis a seguito della chiusura improvvisa della vela. Nell’impatto al suolo ha riportato vari traumi e una frattura ad un arto superiore. Data la posizione in prossimità della cima la missione di soccorso è stata portata a compimento dall’equipe dell‘elisoccorso regionale, composta da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. L’equipaggio è stato sbarcato con i pattini a terra in un’area prativa e si è portato a piedi dal, che è stato stabilizzato e poi imbarellato. Le manovre di recupero sono state effettuate con due verricellate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con il50enne - LaPresse;con ilun 51enne; Decolla con ilpoi il dramma: la vela si chiude e il pilota 51enne. «Lo schianto al suolo; Meduno,con ilun 56enne; Frisanco, perde il controllo dele finisce su un albero; Incidente con il, unsul monte Valinis; Approfondisci 🔍

Decolla con il parapendio dal Monte Valinis, poi il dramma: la vela si chiude e il pilota precipita

(nordest24.it)

MEDUNO (PN) – Nel pomeriggio di oggi, tra le 14 e le 15:30, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores in collaborazione con l’elisoccorso regionale per intervenire su un ...

Perde il controllo della vela e precipita al suolo: secondo incidente con il parapendio in poche ore. Trasportato in ospedale un 41enne

(ildolomiti.it)

BOLZANO. Secondo incidente con il parapendio in poche ore nella zona di Plan de Corones: un 41enne è precipitato al suolo ed è stato trasportato in ospedale questo pomeriggio (domenica 6 ottobre) dopo ...

BORSO DEL GRAPPA | PRECIPITA POCO DOPO IL DECOLLO CON IL PARAPENDIO, 51ENNE SALVO GRAZIE A UN VIDEO

(antennatre.medianordest.it)

Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Uomo precipita in un burrone, arriva l'elisoccorso. E un parapendio cade sulla montagna, pilota miracolato e illeso

(ilgazzettino.it)

MIANE - Un uomo è caduto in un burrone. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 nel territorio di Miane. La dinamica non è ancora chiara. Sul posto è ...