Lettera43.it - Piove di Sacco, ai domiciliari la madre della neonata trovata morta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Melissa Russo, donna di 29 anni enel bagno di un alloggio sopra a un night club adi, in provincia di Padova, sarà posta agli arresti. La giovane è accusata di omicidio volontario aggravato per l’infanticidiofiglia e il tribunale di Padova ha accolto la richiesta avanzata dal pm dell’inchiesta Sergio Dini. Russo si sarebbe avvalsafacoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. L’1 novembre sarà svolta l’autopsia sul corpo. La donna ha agito da sola Intanto Melissa Russo, italo-brasiliana, è stata dimessa dall’ospedale di Padova e i carabinieri la accompagneranno nella residenzasua famiglia in Puglia. A pochi giorni dal ritrovamento del corpo, non risultano altri indagati nell’inchiesta.