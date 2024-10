Pensioni in Friuli Venezia Giulia: Un rapporto allarmante tra occupati e pensionati (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’analisi della situazione Pensionistica in Friuli Venezia Giulia rivela un contesto critico per molti lavoratori, evidenziando come ci siano quasi sette pensionati ogni dieci occupati. Con un totale di oltre 506mila Pensioni erogate nella regione, il focus sulla disparità di reddito tra i generi e sul numero crescente di pensionati pone interrogativi sul futuro del welfare locale e sulla sostenibilità del sistema Pensionistico. Crescita lieve dei pensionati nel biennio Negli ultimi due anni, il numero dei pensionati in Friuli Venezia Giulia ha mostrato una leggera crescita, passando da 354.515 a 356.175. Questo incremento, seppur modesto , rappresenta un cambio significativo rispetto al calo di oltre 28mila pensionati registrato nel decennio precedente. Gaeta.it - Pensioni in Friuli Venezia Giulia: Un rapporto allarmante tra occupati e pensionati Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’analisi della situazionestica inrivela un contesto critico per molti lavoratori, evidenziando come ci siano quasi setteogni dieci. Con un totale di oltre 506milaerogate nella regione, il focus sulla disparità di reddito tra i generi e sul numero crescente dipone interrogativi sul futuro del welfare locale e sulla sostenibilità del sistemastico. Crescita lieve deinel biennio Negli ultimi due anni, il numero deiinha mostrato una leggera crescita, passando da 354.515 a 356.175. Questo incremento, seppur modesto , rappresenta un cambio significativo rispetto al calo di oltre 28milaregistrato nel decennio precedente.

