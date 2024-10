Oasport.it - Pattinaggio artistico, comincia il Grand Prix De France: fari puntati su Guignard-Fabbri e Conti-Macii

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un weekend tutto da vivere per l’Italia del, impegnata dall’1 al 3 novembre alDe, appuntamento numero tre del circuito ISU2024-2025 diin scena sul ghiaccio di Angers. I nostri ragazzi saranno presenti in tre specialità su quattro, tutti con ambizioni molto alte. Le attenzioni saranno rivolte aii veterani della danza Charléne-Marco, pronti ad ottenere il quarto successo in una gara di qualificazione della competizione itinerante. Gara senza rivali per gli azzurri che, più che pensare agli altri avversari, cercheranno di rispondere a distanza a Madison Chock-Evan Bates, Lilah Fear-Lewis Gibson e Piper Gilles-Paul Poirier, già scesi in pista per Skate America e Skate Canda ottenendo rispettivamente 205.63, 206.38 e 214.84.